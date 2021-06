Jeff Henckels stellt in Paris einen neuen Landesrekord auf. Der 36-jährige Luxemburger knackt seine eigene Bestmarke.

Bogenschießen

Jeff Henckels knackt Landesrekord

Bob HEMMEN Jeff Henckels stellt in Paris einen neuen Landesrekord auf. Der 36-jährige Luxemburger knackt seine eigene Bestmarke.

20 Jahre dauerte es, doch Jeff Henckels hat am Samstag seinen eigenen Landesrekord überboten. Bei dem in Paris stattfindenden Qualifikationsturnier zu den Olympischen Spielen verbesserte Henckels die nationale Bestmarke über 70 m um elf Punkte auf 682.

Wie sich Bogenschütze Jeff Henckels zurückkämpfte Eine komplizierte Ellenbogenverletzung zwingt Jeff Henckels fast zum Karriereende. Pünktlich zur EM ist er wieder in Form.

Im Jahr 2001 hatte Henckels in Strassen mit 671 Ringen einen neuen Europarekord bei den Junioren aufgestellt. In Paris möchte sich der heute 36-Jährige für Olympia in Tokio qualifizieren. Die Qualifikationsrunde beendete der Recurve-Schütze auf Platz eins. Pit Klein wurde 43. mit 642 Ringen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.