Böwinger Spieler verliert die Nerven

Joe TURMES In der ersten Runde der Coupe de Luxembourg wurden am Sonntag zwei Spiele abgebrochen. In Itzig gab es unschöne Szenen.

Zwischen Itzig und Böwingen stand es in der Verlängerung 1:1, als zwei Platzverweise gegen Spieler von Böwingen ausgesprochen wurden. Einer dieser Spieler attackierte daraufhin den Schiedsrichter. In einer anderen Begegnung führte Steinsel mit 2:0 in Beles ...