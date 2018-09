Sanel Alibasic wurde für drei Jahre vom nationalen Spielbetrieb ausgeschlossen. Der Böwinger Fußballer griff in einem Pokalspiel den Schiedsrichter an.

Böwinger Spieler für drei Jahre gesperrt

Sanel Alibasic wurde für drei Jahre vom nationalen Spielbetrieb ausgeschlossen. Der Böwinger Fußballer griff in einem Pokalspiel den Schiedsrichter an.

Das FLF-Verbandsgericht befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Vorkommnissen beim Pokalspiel zwischen Itzig und Böwingen vom vergangenen Sonntag. Die Partie wurde in der 117.' beim Stand von 1:1 nach einer Tätlichkeit des Böwinger Spielers Sanel Alibasic am Schiedsrichter abgebrochen.

Das Verbandsgericht sprach nun eine lange Sperre von drei Jahren gegen den Spieler der US Böwingen aus. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 979,50 Euro verhängt.

Die Partie wurde zusätzlich mit 3:0 forfait zugunsten von Itzig gewertet, das nun in der zweiten Runde am 23. September auf den BGL-Ligisten Fola trifft.