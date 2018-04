Knapper hätte die Entscheidung nicht ausfallen können: Christian Bock avancierte für den HB Esch gegen die Red Boys zum Matchwinner. Wenige Sekunden vor Schluss erzielte er den Siegtreffer.

Bock entscheidet spannende Partie

Knapper hätte die Entscheidung nicht ausfallen können: Christian Bock avancierte für den HB Esch gegen die Red Boys zum Matchwinner. Wenige Sekunden vor Schluss erzielte er den Siegtreffer und sorgte für grenzenlosen Jubel bei den Gästen.

(LuS) - Nachdem die Red Boys im Hinspiel mit 31:30 siegreich waren, siegte der HB Esch am Freitagabend mit dem selben Resultat. Kapitän Bock sorgte drei Sekunden vor Schluss mit dem 31:30 für ausgelassene Stimmung beim amtierenden Meister, der mit einer Energieleistung und der taktischen Umstellung auf eine 4:2-Deckung einen Vier-Tore-Rückstand noch aufholte.



Die Escher erhalten sich somit die Chance, auch im nächsten Jahr auf europäischer Ebene zu spielen. Matchwinner Bock kommentierte die Partie mit folgenden Worten: „Diesmal hatten wir das Quäntchen Glück, das uns so oft in dieser Saison gefehlt hat. Ich bin sehr stolz auf das Team, das mit einer starken kämpferischen Leistung das Spiel gedreht hat. Und das, obwohl wir phasenweise in der zweiten Halbzeit schlecht verteidigt haben. Jetzt müssen wir das Nachholspiel gegen Berchem gewinnen, sind aber auf Schützenhilfe der anderen angewiesen.“



In Oberkorn sahen 250 Zuschauer in der ersten Halbzeit eine Partie von überschaubarem Niveau, dies weil technische Fehler, selbst bei Tempogegenstößen, defizitäres Abwehrverhalten und Abschlusssicherheit über weite Strecken sehr präsent waren. Die Begegnung lebte alleine von der Spannung. Bemerkenswert: Hoffmann und Kratovic scheiterten vom Siebenmeterpunkt an den aufmerksamen Escher Keepern Milosevic und Boukovinas.



Die Partie wurde im zweiten Durchgang umkämpfter und besser. Als Knez vier Tore in Folge gelangen, setzten sich die Red Boys ab (24:20, 40.'). Mit einer Energieleistung kam Esch zurück und holte nicht nur vier Tore auf, sondern legte durch zwei wichtige Tore von Marzadori wieder vor. In der turbulenten und hektischen Schlussphase wurde es noch einmal dramatisch. Pulli traf zum 29:30, doch Knez glich sechs Sekunden später aus. Als Rezic 25 Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene eine Zweiminutenstrafe erhielt und Bock in den freien Raum stürmte, war das 31:30 aus Sicht der Gäste perfekt.

RESULTATE UND TABELLE

Berchem - Petingen 36:19

Red Boys - HB Esch 30:31

HB Düdelingen - Käerjeng (Samstag 18 Uhr)