Bob Jungels: Mit neuer Motivation zu altem Glück

Bob Jungels steigt in die Radsportsaison ein. Im Interview gibt der 28-Jährige interessante Einblicke.

Für Bob Jungels ist 2021 fast alles neu: der Arbeitgeber, die Teamkollegen, das Material, die Ziele und die Motivation. Am Wochenende steigt der Radprofi in Frankreich beim Etappenrennen Paris-Nice in die Saison ein. Der 28-Jährige hat ein dreiwöchiges Trainingslager in der Sierra Nevada in den Beinen. Jetzt freut er sich sich auf die kommenden Aufgaben.

Bob Jungels, haben Sie sich schon an das neue Umfeld beim Team Ag2r-Citroën gewöhnt?

Ja, das ging erstaunlich schnell ...