(jg) - Bob Jungels peilt bei der 72. Spanien-Rundfahrt keine vordere Platzierung in der Gesamtwertung an. Ein Etappensieg stand von Beginn an ganz oben auf der Prioritätenliste. Und noch bleiben dem Quick-Step-Profi zwölf Chancen. Gestern tankte Jungels am ersten Ruhetag nach neun Renntagen neue Kräfte.



Bob Jungels, wie geht es Ihnen? Wie haben Sie die ersten neun Etappen verkraftet?



Mir geht es gut, danke für die Nachfrage ...