Bob Jungels vertritt als einziger Radprofi die Luxemburger Farben bei der Vuelta a Espana, der letzten großen Rundfahrt des Jahres. Doch anders als beim Giro d'Italia konzentriert sich der 25-Jährige nicht auf eine Topplatzierung in der Gesamtwertung. Jungels bestreitet die Vuelta im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Bergen (N/17.-24. September). Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass Jungels zwei der drei großen Rundfahrten in einer Saison bestreitet.



Im Interview verrät der nationale Meister, was seine persönlichen Ziele für die Vuelta sind, was er bei der WM erreichen will und was er an seinem Team Quick-Step so schätzt ...