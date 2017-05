Interview: Joe Geimer



Bob Jungels erweiterte die ruhmreiche Luxemburger Radsportgeschichte am Sonntag um ein weiteres Kapitel. Mit seinem Triumph avancierte er zum ersten einheimischen Giro-Etappensieger nach Charly Gaul. Lange 56 Jahre hatte die Durststrecke angedauert. Am Montag konnte Jungels das Erlebte Revue passieren lassen. Am dritten Ruhetag stand die Erholung im Vordergrund. Der richtige Zeitpunkt, um sich vor den Toren Bergamos mit dem 24-jährigen Quick-Step-Profi zu unterhalten.

Bob Jungels, haben Sie die Eindrücke der vergangenen Stunden bereits verarbeitet? ...