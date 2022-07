Der Luxemburger fährt am Sonntag als Erster ins Ziel und schreibt mit seiner beeindruckenden Leistung Geschichte.

Sport 1

Radsport

Bob Jungels gewinnt Tour-de-France-Etappe

Bob HEMMEN Der Luxemburger fährt am Sonntag als Erster ins Ziel und schreibt mit seiner beeindruckenden Leistung Geschichte.

Elf Jahre nach Andy Schlecks Triumph am Col du Galibier hat wieder ein Luxemburger eine Tour-de-France-Etappe gewonnen. Bob Jungels (Ag2r) kämpfte sich am Sonntag nach 192,9 Kilometern von Aigle nach Châtel als Solist über die Ziellinie. Es ist der 71. Etappensieg eines Luxemburgers bei der Frankreich-Rundfahrt.

Bob Jungels wird nach dem Sieg gefeiert. Foto: AFP

Der 29-Jährige hatte sich früh mit einer größeren Ausreißergruppe vom Hauptfeld abgesetzt, auf den letzten 62 Kilometern führte er das Rennen alleine an. Besonders Thibaut Pinot (F/Groupama) bemühte sich, den Luxemburger noch einzuholen, scheiterte allerdings.

Bob Jungels geht hart mit seinem Team ins Gericht Bob Jungels nimmt kein Blatt vor den Mund und äußert nach der sechsten Tour-Etappe Kritik an der Taktik seines Teams.

Jungels hatte bereits in den vergangenen Tagen überzeugt. Auf den ersten Etappen musste er sich allerdings darauf fokussieren, Teamkollege Ben O'Connor (AUS) zu unterstützen, der jedoch schwächelte.

Am Sonntag nahm Jungels das Heft in die Hand, benötigte letztlich 4.46'39'' und landete vor den Spaniern Jonathan Castroviejo (Ineos) und Carlos Verona (Movistar). „Ich bin überwältigt. Dieser Sieg bedeutet dem Team sehr viel. Nach für mich schwierigen Jahren ist es etwas Besonderes, so zu gewinnen“, sagte er nach dem Triumph.

In der Gesamtwertung belegt Jungels jetzt Rang 16, mit 5'53'' Rückstand auf Tagej Pogacar (SLO/Emirates). Kevin Geniets wurde am Sonntag 49. (auf 12'02'') und ist 46. (32'37'') im Generalklassement.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.