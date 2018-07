Auf der dritten Etappe der Tour de France wurde ein Teamzeitfahren ausgetragen. Bob Jungels und Quick-Step verpassten zwar den Sieg, trotzdem war es ein guter Tag für den Luxemburger.

BMC gewinnt, Jungels Fünfter der Gesamtwertung

Auf der dritten Etappe der Tour de France wurde ein Teamzeitfahren über 35,5 km mit Start und Ziel in Cholet ausgetragen. Dies sorgte für die ersten großen Abstände unter den Klassementsfahrern. Siegerteam war am Ende BMC um Richie Porte (AUS) in einer Zeit von 38'46''.



Bob Jungels und Quick-Step gingen als vorletztes Team um 16.50 Uhr auf die Strecke. Nach 13 km hatte die Mannschaft nur 3'' Rückstand auf die schnellste Zeit, doch kurz danach gab es Probleme. Der Zeitfahrzug fiel kurz auseinander, unter anderem musste Fernando Gaviria (COL) loslassen. Trotzdem blieben schlussendlich noch sechs Fahrer zusammen – im Ziel wird beim vierten Fahrer eines Teams die Zeit genommen.

Für Bob Jungels läuft bisher alles nach Plan. Foto: Serge Waldbillig

Mit fünf Mann erreichte Quick-Step die zweite Zwischenzeit mit 6'' Rückstand auf BMC. Die letzten 3 km bestritt Jungels dann nur noch mit drei Teamkollegen. Am Ende war Quick-Step 7'' langsamer als BMC, was Rang drei bedeutete. Jungels war dabei die treibende Kraft. Der Luxemburger Meister zählt zu den besten Zeitfahrern der Welt und fuhr oftmals an der ersten Position.



Bardet verliert viel Zeit



Sky mit Titelverteidiger Christopher Froome und Geraint Thomas (beide GB) hatte im Ziel nur 4'' Rückstand und war zweitschnellstes Team.

Jungels ist nun in der Gesamtwertung auf Platz fünf vorgerückt, hat 7'' Rückstand auf den neuen Führenden Greg van Avermaet (B/BMC).



Die größten Verlierer waren Nairo Quintana (COL), Romain Bardet (F) und Vincenzo Nibali (I). Quintana und Movistar hatten 53'' Rückstand, Nibali und Bahrain-Merida lagen 1'06'' zurück und Bardet verlor mit Ag2r sogar 1'15''.

Am Dienstag berichten wir ab 15.30 Uhr live von der vierten Etappe.