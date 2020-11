Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag muss sich die argentinische Fußballlegende Diego Maradona am Dienstag einer Hirnoperation unterziehen.

Blutgerinnsel im Hirn: Maradona wird operiert

(sid/AFP) - Argentinien ist wieder einmal in Sorge um sein größtes Fußballidol. Diego Maradona begab sich am Montagabend auf Anraten seiner Ärzte zu einem Check-up in eine Klinik in La Plata. Am Dienstag kam dann die Nachricht, dass er sich einer Hirnoperation unterziehen müsse. Sein Hausarzt Leopoldo Luque wird diese OP durchführen: „Es ist eine Routineoperation.“ sagte der Arzt bei einer Pressekonferenz vor der Klinik im Norden von Buenos Aires, in die der Weltmeister von 1986 im Tagesverlauf verlegt worden war.

Maradona hatte sich am vergangenen Freitag zu seinem 60. Geburtstag bereits sichtbar geschwächt kurz in der Öffentlichkeit gezeigt, mit Schwierigkeiten beim Gehen und Sprechen die Fans in große Sorge versetzt.

„Psychologisch geht es ihm schlecht, und das schlägt sich auf seinen Körper nieder. Er ernährt sich schlecht, das wirft dich aus der Bahn“, sagte Luque.

„Es ist nicht einfach, Maradona zu sein“

Luque fügte hinzu: „Es war emotional eine etwas schwierige Woche für ihn. Er stand unter großem Druck. Das hat ihm psychisch sehr zugesetzt. Es ist aber nichts Ernstes oder Dringendes. Diego braucht in dieser Zeit nur etwas Hilfe. Es ist nicht einfach, Maradona zu sein. Es geht ihm gut, aber es könnte ihm besser gut. Deshalb habe ich ihm geraten, die Klinik aufzusuchen.“

Der einst geniale Spielmacher kämpft seit vielen Jahren gegen seine Kokainsucht, griff laut Luque zuletzt häufig zum Alkohol, um Depressionen zu entfliehen, nehme deshalb auch Antidepressiva und leide an Schlafstörungen. Um der Situation Herr zu werden, hatte er jüngst ein Fitnessprogramm begonnen und bereits deutlich Gewicht verloren.

Am vergangenen Freitag machte Diego Maradona einen angeschlagenen Eindruck. Foto: AFP

Maradona ist seit September vergangenen Jahres Trainer beim ortsansässigen Erstligisten Gimnasia y Esgrima, musste in der siebeneinhalb Monate langen Corona-Zwangspause der Liga aber Distanz zum Team wahren, weil er zur Risikogruppe zählt. Am Freitag war er zum Saisonauftakt im Stadion (3:0-Sieg gegen Patronato), nahm kurz die Ehrungen entgegen, sah sich dann aber die Partie seiner Mannschaft daheim vor dem Fernseher an.

