Bitterer Nachmittag für Jeunesse

Jeunesse hat im Escher Derby vor 1 409 Zuschauern einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Rekordmeister unterlag mit 0:3 gegen Fola. Sinani war mit einem Doppelpack der Matchwinner für die Gäste (63.', 71.'). Seydi gelang der dritte Treffer für die Gäste (86.').

Titus Petingen gewann mit 3:2 gegen Mondorf. Hauguel gelang der Siegtreffer erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Es war die erste Mondorfer Saisonniederlage.

Wie für Mondorf war auch die Nachspielzeit für Rosport beim Auswärtsspiel beim Racing fatal. Das Team von Trainer Marc Thomé musste in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleichstreffer durch Nationalspieler da Mota hinnehmen. Biedermann (3.') und Lascak (34.') hatten die Gäste jeweils in Führung gebracht, Mabella (33.') war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Holtz mit drei Treffern

Etzella siegte in einem spektakulären Spiel mit 3:2 gegen Strassen. Bis in die Schlussphase lag der Verein aus dem Norden des Landes zurück, ehe Holtz mit zwei späten Toren (89.', 90. + 1.') zum umjubelten Helden wurde. Der 26-Jährige hatte auch bereits in der 60.' getroffen. Für Strassen, das nach einer Notbremse von Stulin in der 67.' in Unterzahl agieren musste, traf Szimayer doppelt.

Differdingen ist nach einem 2:0-Erfolg bei Mühlenbach Spitzenreiter. Deruffe (15.') und Avdusinovic (85.') trafen. Niederkorn spielt erst am Montagabend gegen Rodange und würde mit einem Sieg wieder vor Differdingen stehen.

Bereits am Samstag hatte F91 mit 0:1 in Hostert verloren.