Bitterer Abend für Jans mit Paderborn

Joe TURMES Laurent Jans hat in der Bundesliga mit Paderborn mit 2:4 gegen Wolfsburg verloren. Der Rechtsverteidiger wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt.

Laurent Jans erhielt ein Startelfmandat von seinem Trainer Steffen Baumgart für das Heimspiel von Paderborn gegen Wolfsburg in der Bundesliga. Paderborn musste von der 34.' an in Unterzahl agieren, nachdem Holtmann nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden war.

Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Wolfsburg ging in der 40.' durch Ginczek mit 2:1 in Führung. Rechtsverteidiger Jans wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. In der zweiten Halbzeit ließ Wolfsburg in Überzahl nichts mehr anbrennen und setzte sich mit 4:2 durch. Paderborn ist nach der Niederlage Tabellenletzter der Bundesliga.

Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Aufsteiger Köln überraschend deutlich mit 4:0 gegen Freiburg durch.

Gerson Rodrigues feierte unterdessen einen Traumeinstand beim türkischen Erstligisten Ankaragücü. Im Kellerduell gegen Kasimpasa Istanbul erzielte er in der 50.' den Ausgleich. Rodrigues, der in der Startaufstellung stand, verwandelte einen Foulelfmeter souverän. Ankaragücü bleibt nach diesem Punktgewinn Zweitletzter in der Tabelle.

Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Nach einer Transfersperre wurden am Freitag 15 neue Spieler unter Vertrag genommen. Mit diesen soll nun eine Aufholjagd gestartet werden.