Radprofi Kirsch verlängert bei Trek-Segafredo

Jan MORAWSKI Der Luxemburger Radfahrer Alex Kirsch bleibt seinem Rennstall treu. Der 29-Jährige ist ein wertvoller Unterstützer der Spitzenathleten.

Nach großem Ärger in diesem Sommer schreibt Radprofi Alex Kirsch nun wieder positive Schlagzeilen: Der 29-Jährige hat den am Jahresende auslaufenden Vertrag mit seinem Rennstall Trek-Segafredo bis 2023 verlängert. Dies teilte das Team am Montag mit.

„Alex ist ein intelligenter Fahrer, der das Rennen gut lesen und entsprechend handeln kann. (...) Er hat gezeigt, dass er ein zuverlässiger und loyaler Teamkollege ist, der seinen Platz in unserem Klassikerkader gefestigt hat“, wird General Manager Luca Guercilena zitiert.

Kirsch selbst zeigt sich dankbar. „Trek ist ein Team, das mir in den vergangenen drei Jahren sehr ans Herz gewachsen ist. Ich denke, dass ich einer der Kernfahrer der Mannschaft bin und zu einem der besten Unterstützer im Peloton wurde“, erklärt der Luxemburger selbstbewusst.

Kirsch fährt seit 2019 für Trek, zuvor stand er unter anderem beim Team Aqua Protect unter Vertrag.

