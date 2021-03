Billie Schulté ist Basketballerin mit Leib und Seele

Basketballerin Billie Schulté geht mit ihrem Team durch dick und dünn. Ihr Herz hat die 27-Jährige allerdings an einen Fußballer verloren.

Es liegt in der Familie. Für Billie Schulté war schon immer klar, dass sie Basketball spielen würde. Und zwar für Basket Esch. Wie ihre Mutter Ginette, ihr Vater Paul und ihre Schwester Joy.

„Ich bin in der Halle in Esch aufgewachsen“, erzählt die dunkelhaarige junge Frau. Die Eltern, die beide in der höchsten Liga spielten, hatten die kleinen Töchter immer mit zum Training genommen.

Seit ihrem vierten Lebensjahr, als sie in die Baby-Basket-Gruppe kam, ist Billie Schulté ebenfalls auf dem Spielfeld am Ball ...