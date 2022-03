Bei „And One" erklärt Billie Schulté, warum sie seit Monaten fehlt. Außerdem spricht die 28-Jährige über die Liebe zum Sport und Träume.

Basketballpodcast

Billie Schulté: „Ich darf nichts machen"

Bob HEMMEN Bei „And One" erklärt Billie Schulté, warum sie seit Monaten fehlt. Außerdem spricht die 28-Jährige über die Liebe zum Sport und Träume.

Billie Schulté hat sich als Basketballerin hierzulande längst einen Namen gemacht. Die Kapitänin von Basket Esch konnte in den vergangenen Monaten allerdings nicht auf dem Parkett stehen. In der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“ spricht die 28-Jährige offen über ihre Gesundheit.

Schulté erzählt zudem, wie sie früh ihre Liebe zum Basketball entdeckte und wie der Sport ihr Leben prägte. Auch die Beziehung zu Fußball-Nationalspieler Sébastien Thill sowie private Wünsche und Träume werden thematisiert.

Vor der Escher Kapitänin waren die beiden Sparta-Leistungsträger Mike Feipel und Yannick Verbeelen zu Gast bei „And One“. Die beiden Bartringer traten im Quiz gegeneinander an.

So ticken Mike Feipel und Yannick Verbeelen Bei „And One - De Basketpodcast“ sprechen die zwei Nationalspieler über ihren ehrgeizigen Vereinscoach und die eigenen Ambitionen.

Der Podcast erscheint während der kompletten Saison jede zweite Woche. Abonnieren Sie „And One“ auf Spotify oder einer anderen Plattform.

Hier können Sie alle bisher veröffentlichten Folgen hören.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.