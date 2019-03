Bildergalerie: Kampf um Erfolge

Am Wochenende wurde in den Kollektivsportarten verbissen um Erfolge gekämpft. Die Schwimmer gingen unterdessen auf die Jagd nach Bestzeiten. Bob Jungels war bei Paris-Nice im Einsatz.

Mitte März gehen die Meisterschaften in den Kollektivsportarten in die vorentscheidende Phase. Im Schwimmen stand unterdessen der CIJ-Meet an. Bob Jungels nahm Paris-Nice in Angriff.



9 Diekirch um Petar Nenkov (l.) zog gegen Strassen um Lyubomir Milanov ins Finale der Volleyball-Meisterschaft ein. Foto: Stéphane Guillaume

um weitere Bilder zu sehen. Diekirch um Petar Nenkov (l.) zog gegen Strassen um Lyubomir Milanov ins Finale der Volleyball-Meisterschaft ein. Foto: Stéphane Guillaume In der Abstiegsgruppe im Frauenvolleyball bezwang Mamer um Annalena Mach (4) Steinfort deutlich mit 3:0. Foto: Christian Kemp Francesco Volpi und der HB Käerjeng (r.) mussten einen Rückschlag in der Handballmeisterschaft gegen Josip Ilic und den HBD hinnehmen. Foto: Christian Kemp RM Hamm Benfica landete einen Befreiungsschlag in der BGL Ligue und bezwang den Racing mit 2:0. Foto: Stéphane Guillaume F91 um Dominik Stolz (F91, l.) übernahm die Tabellenführung nach einem hart erkämpften 2:1-Sieg bei Mondorf um Amine Nabli. Foto: Christian Kemp Jeunesse um Hakim Menaï kann nicht mehr gewinnen. Sven Kalisa (7) und Ettelbrück hielten den Rekordmeister beim 1:1 in Schach. Foto: Vincent Lescaut In der Basketballmeisterschaft verteidigte T71 um Eric Jeitz (r.) den dritten Rang dank eines Erfolgs gegen Racing um Scott Morton. Foto: Fernand Konnen Beim CIJ-Meet war gutes Timing wie hier von Darius Florean (SL) gefragt. Foto: Vincent Lescaut Bob Jungels ließ sich zum Auftakt von Paris-Nice nicht überraschen. Foto: AFP