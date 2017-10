(LS) - In zehn Qualifikationsspielen zur WM 2018 in Russland gelangen der Luxemburger Nationalelf ein Sieg, drei Unentschieden und sechs Niederlagen bei einer Tordifferenz von 8:26. Das reichte in Gruppe A zum fünften und vorletzten Tabellenplatz, vor Weißrussland. Die Luxemburger Treffer erzielten Joachim (4), Bohnert, Chanot, da Mota und O. Thill. Insgesamt kamen 31 verschiedene Spieler zum Einsatz.