(dat) - Nach dem Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga haben die Fans der Arminia Bielefeld ihren Trainer Jeff Saibene mit einem speziellen Plakat gefeiert.

Nach dem 1:1 in Dresden wurden Spieler und Trainer im Fanblock gefeiert. Die Zuschauer rollten ein Plakat mit der Aufschrift "Oh Pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg?" aus. Dies ist der Titel eines Schlagers aus dem Jahr 1968 von Dorthe Kollo. In der Online-Ausgabe des Westfalenblatt wurde über das Plakat berichtet (http://www.westfalen-blatt.de/DSC/2825963-Plakat-mit-Liedtitel-eines-Schlagers-von-Dorthe-Kollo-zu-Ehren-des-Arminia-Trainers-mit-Video-Fans-feiern-Saibene-Graf-von-Luxemburg).