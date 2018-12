Luxemburg hat keinen Profitrainer mehr im Ausland. Jeff Saibene wurde bei Bielefeld entlassen.

Bielefeld trennt sich von Saibene

Joe TURMES Luxemburg hat keinen Profitrainer mehr im Ausland. Jeff Saibene wurde bei Bielefeld entlassen.

Die Negativserie (neun Ligaspiele ohne Sieg) ist ihm zum Verhängnis geworden: Der 50-jährige Jeff Saibene ist nicht mehr länger Trainer von Arminia Bielefeld. Der Zweitligaclub hat sich von ihm und seinem Co-Trainer Carsten Rump getrennt.

Saibene hatte Bielefeld gegen Ende der Saison 2016/2017 übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In der vergangenen Saison belegte er den vierten Rang mit seinem Verein.

In dieser Spielzeit lief es nicht mehr rund. Bielefeld muss als Tabellen-14. den Blick nach unten richten. In 16 Begegnungen wurden nur 15 Punkte geholt. Im Pokal ist man auch bereits ausgeschieden.



"In dieser Spielzeit ist die erhoffte sportliche Entwicklung leider ausgeblieben. Wir sehen das Erreichen unserer Ziele als gefährdet an", sagte Samir Arabi, Geschäftsführer Sport bei Arminia Bielefeld: "Nach intensiven Gesprächen mit allen Verantwortungsträgern des Clubs sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, eine Veränderung auf der Position des Chef- sowie Co-Trainers vornehmen zu müssen." Über die Nachfolge will Bielefeld zeitnah informieren.