(dat) - Zum Abschluss des zweiten Spieltages der BGL Ligue besiegt Progrès Niederkorn Fola Esch mit 2:1. Rodange holt sich mit einem 2:1 im Derby gegen Petingen zum ersten Mal drei Punkte in dieser Saison.

Mit Toren von Olivier Thill (27.') und Karapetian (34.') setzte sich der Gastgeber vor 1865 Zuschauern durch. Beide Spieler hatten bereits beim 3:2 am ersten Spieltag beim RFCUL getroffen. Kirch hatte Fola in der 15.' in Führung gebracht.



Niederkorn hat damit wie Jeunesse, RM Hamm Benfica und Hostert nach zwei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto.



Rodange punktet auch im zweiten Spiel der Saison: Im Derby gegen Petingen gab es am Montag Abend nach dem 2:1 (0:0) zum ersten Mal den vollen Einsatz. Rodange war vor 433 Zuschauern in der 53.' durch Menaï in Führung gegangen. Cissé hatte in der 69.' mit einem Foulelfmeter ausgeglichen. Das Siegtor für die Gastgeber gelang Yao dann in der 87.'. Petingen spielte ab der 61.' mit einem Mann weniger: Carlson hatte Gelb-Rot gesehen.