(bob) - „Wir werden genauso auftreten, wie in den vergangenen beiden Spielen. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern“, sagt Dan Santos. Der Trainer von RM Hamm Benfica hat nach zwei Siegen an den ersten beiden Spieltagen der BGL Ligue allen Grund zur Freude. Doch nach Erfolgen gegen Titus Petingen und Aufsteiger US Esch wartet nun eine deutlich schwerere Aufgabe auf seine Schützlinge.

Am Freitag treten Bukvic und Co. in Differdingen an, ein Team, das kürzlich gegen die Escher Jeunesse beim 1:3 einen Rückschlag hinnehmen musste. „Wir haben gegen Mondorf und auch während einer Stunde gegen Jeunesse eine gute Leistung gezeigt. Aber natürlich sind wir enttäuscht, dass wir Punkte liegen gelassen haben“, erklärt der Differdinger Coach Pascal Carzaniga. Der Vizemeister der vergangenen Spielzeit ist ab 19.30 Uhr trotzdem der klare Favorit. „Wir treffen auf einen hoch motivierten Gegner, der sich in allen Bereichen verstärkt hat“, warnt Carzaniga dennoch.

Santos: „Noch Luft nach oben“

Sein Gegenüber ist es mittlerweile gewöhnt, dass die Kontrahenten sein Team loben. „Das ist der Fall, weil wir einige gute Spieler geholt haben. Doch wir müssen in den kommenden Wochen noch zeigen, wie gut wir wirklich sind. Es stehen einige schwere Partien bevor, nach denen wir erst ein Zwischenfazit ziehen können. Die ersten Spiele liefen für uns zwar erfolgreich, doch es herrscht noch viel Luft nach oben“, so Santos.

Im Duell mit Differdingen wird sich somit auch für die Gäste zeigen, ob sie mit der bisherigen Taktik ebenfalls gegen dominantere Teams bestehen können. „Wir müssen sehr kompakt agieren, genau wie zuletzt.“ Mit diesem gestärkten Selbstbewusstsein ist RM Hamm Benfica gefährlich, vielleicht auch für Differdingen.