Aufsteiger Wiltz ist in der BGL Ligue nicht aufzuhalten. Racing patzt gegen Rosport und auch Hesperingen lässt Punkte liegen.

BGL Ligue: Wiltz setzt Siegesserie fort

Bob HEMMEN Aufsteiger Wiltz ist in der BGL Ligue nicht aufzuhalten. Racing patzt gegen Rosport und auch Hesperingen lässt Punkte liegen.

Vierter Sieg im vierten Spiel: Aufsteiger Wiltz ist in der BGL Ligue weiterhin das Maß aller Dinge. Beim 2:1-Heimerfolg gegen Titus Petingen fielen alle Treffer in der ersten Halbzeit. Das Team aus dem Norden des Landes führt damit weiterhin die Tabelle an.

Differdingen behauptete sich vor heimischer Kulisse mit 3:0 gegen Etzella. Die Ettelbrücker haben erst einen Punkt auf dem Konto. Rodange erkämpfte sich zu Hause einen Punkt gegen Hostert (1:1).

Gonçalo Almeida gewinnt mit Differdingen gegen Etzella um Yanis N'Gbin (r.). Foto: Christian Kemp

Eine Woche nach dem überraschenden 2:1-Sieg gegen Hesperingen hat Racing die zweite Saisonniederlage kassiert. Vor heimischer Kulisse mussten die Hauptstädter eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Rosport hinnehmen. Für Rosport war es bereits der dritte Sieg der noch jungen Saison.



Hesperingen ließ erneut Punkte liegen. Schnell und Co. lagen in Strassen mit 0:1 zurück, doch dann drehte der FC Swift das Spiel. Den Gastgebern gelang kurz vor dem Schlusspfiff allerdings der Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Am Sonntag trifft F91 auf Fola und RM Hamm Benfica auf Niederkorn. Beide Begegnungen beginnen um 16 Uhr. Zum Auftakt des vierten Spieltags hatte sich Jeunesse am Freitagabend mit 2:1 gegen Mondorf durchgesetzt.

BGL Ligue: Jeunesse feiert zweiten Sieg in Folge Mit einem knappen Sieg gegen Mondorf arbeiten sich die Fußballer von Jeunesse Esch in der Tabelle nach vorne.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.