BGL Ligue: Verwirrung um Trainer Crasson

Jan MORAWSKI Am 17. Spieltag in Luxemburgs erster Fußballliga verliert Meister F91 Düdelingen bei Racing. Der Nachricht von einer Trainerentlassung widerspricht der Club.

Die siebte Saisonniederlage für Meister F91 ist nach dem Spiel nur noch zweitrangig. Gesprochen wurde über die Zukunft von Trainer Bertrand Crasson. Nachdem Berichte um die Entlassung des 48 Jahre alten Belgiers die Runde gemacht hatten, reagierte der Club am Sonntagabend mit einem Dementi.

Crasson sei weiterhin Trainer in Düdelingen, teilte F91 mit. Nach dem 0:1 bei Racing am 17. Spieltag der BGL Ligue verlor Düdelingen den Anschluss an das Spitzenquartett der Liga.



Fola Esch setzte derweil bei seinem Gastspiel in Petingen ein Zeichen. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser setzte sich im Spitzenspiel mit 1:0 gegen den direkten Konkurrenten um die Meisterschaft durch. Das Tor des Tages erzielte Bensi bereits in der 29.'.

Fola Esch verteidigt die Tabellenführung. Foto: Christian Kemp

Auch Niederkorn landete einen ganz wichtigen Sieg. Gegen Rosport erkämpfte sich der erste Fola-Verfolger ein 2:1 und bleibt den Eschern damit auf den Fersen. Thill (10.') und Bastos (26.') erzielten die Tore für den FC Progrès, Rosports Biedermann konnte nur noch verkürzen (67.').

Nutznießer der Petinger Negativserie ist der FC Differdingen, der nach einem souveränen 3:0-Sieg bei Etzella Ettelbrück auf Rang drei vorrückte. Pereira (4.'), Buch (20.') und Vujinovic (56.') trafen für die Gäste.

Arsène Menessou bringt Jeunesse Esch in Führung. Foto: Ben Majerus

Bei Jeunesse macht sich derweil Erleichterung breit. Mit einem Tor in letzter Minute (Peugnet, 90. + 3.') setzte sich der Rekordmeister mit 2:1 gegen Aufsteiger Rodange durch und bremste damit den Absturz in der Tabelle. Zuvor hatte Larrière nur zwei Minuten nach der Escher Führung durch Menessou (19.') den Ausgleich erzielt.

Kaum eine Chance hatte Hostert in seinem Heimspiel gegen Strassen. Das Team von Trainer René Peters ging mit 1:5 unter. Unter Interimstrainer Elvir Pepik erkämpfte sich Aufsteiger Mühlenbach ein 1:1 gegen Mondorf.