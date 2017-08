(bob) - Die US Esch geht mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause. Am vierten Spieltag der BGL Ligue sicherte sich die Mannschaft von Trainer Pedro Resende mit einem 2:1-Erfolg in Rosport drei Punkte.

Die Gastgeber, die ohne Angreifer Lascak antreten mussten, hatten gegen den Aufsteiger von Beginn an Probleme. Noch vor dem Seitenwechsel war es in der 37.' Médri, der die Gäste in Führung brachte.

Doch die Escher hatten noch nicht genug, sodass Crespo in der 57.' das 2:0 gelang. Heinz erzielte in der 85.' zwar noch den Anschlusstreffer, doch Rosport musste die zweite Niederlage infolge hinnehmen, während die US Esch endlich Punkte auf dem Konto hat.