(jot) - F91 bleibt in der BGL Ligue Tabellenführer Niederkorn auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller setzte sich in einem packenden Spitzenspiel mit 4:3 gegen Fola durch. Düdelingen musste von der 58.' an in Unterzahl agieren, nachdem Cabral mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen worden war. F91 hatte bereits mit 2:0 durch einen Treffer von Turpel und ein Eigentor von Bernard geführt, ehe Fola durch Seydi in der 51.' verkürzen konnte. Sinani erhöhte in Unterzahl für Düdelingen auf 3:1 (69.'), die Gäste kamen durch Hadji (74.') wieder heran. Nach der vermeintlichen Vorentscheidung durch Turpel (85.') machte es Klapp in der 88.' noch einmal spannend. Doch die Escher mussten letztlich ohne Punkt die Heimreise antreten.

Differdingen zeigte nach der 3:6-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Fola eine starke Reaktion und fertigte Strassen mit 5:0 ab. Almeida gelang ein Doppelpack.

Jeunesse läuft weiter ihrer Form hinterher. Gegen Spitzenreiter Niederkorn gab es eine 0:3-Niederlage. Karapetian mit einem Doppelpack und Karayer trafen für den FC Progrès. Jeunesse-Torjäger Karapetian scheiterte beim Stand von 0:1 mit einem Foulelfmeter an Flauss (58.'). Ein Punkt aus vier Spielen: Beim Rekordmeister dürfte es wieder unruhig werden.

RFCU Lëtzebuerg enttäuscht weiter



Enttäuschend verläuft die Saison weiter für den RFCU Lëtzebuerg. Das Team von Trainer Jacques Muller verlor mit 2:4 bei Mondorf. Crnomut brachte die Lokalelf mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Die Hauptstädter sind weiter Tabellenvorletzter.

Tabellenschlusslicht bleibt die US Esch nach einem 0:3 gegen Titus Petingen um den Doppeltorschützen Banza.



Rosport feierte den zweiten Erfolg in Serie. Feltes traf in der 85.' zum Siegtreffer beim 2:1 bei RM Hamm Benfica.

Im Duell der Aufsteiger trennten sich Rodange und Hostert mit einem torlosen Unentschieden.