BGL Ligue: Titus Petingen verliert trotz Führung

Bob HEMMEN Die Union Titus Petingen geht am sechsten Spieltag der BGL Ligue leer aus. Die Escher Fola freut sich über drei Punkte.

Nächster Rückschlag für die seit dem ersten Spieltag sieglose Union Titus Petingen: Vor heimischer Kulisse verlor der Fusionsverein am Montagabend mit 1:2 gegen Fola.

In der letzten Partie des sechsten Spieltags der BGL Ligue waren die Gastgeber nach drei Minuten durch Maah in Führung gegangen. Die Escher erarbeiteten sich im Anschluss zwar mehrere Großchancen, jubeln durften Bensi und Co. zunächst aber noch nicht.

In der 75.' traf der zuvor von Laurienté gefoulte Hadji per Elfmeter zum 1:1. Die Gastgeber zitterten und kassierten in der 87.' den zweiten Gegentreffer. Drif bescherte den Eschern drei Punkte.

Die nächste Chance auf den zweiten Saisonsieg bietet sich Titus Petingen am Samstag (18 Uhr) in Hesperingen. Fola trifft am Samstag (18 Uhr) vor heimischer Kulisse auf Niederkorn.

