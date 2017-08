(DW) - Der Fußballclub aus Strassen hat einen neuen Trainer gefunden: Roland Schaack übernimmt den Posten des Chefcoaches. Schaack war zuletzt in der Saison 2015/16 in Grevenmacher aktiv, doch verlief die Saison überhaupt nicht gut. So wurde er im April 2016 entlassen, den Abstieg konnte Grevenmacher trotz allem nicht mehr verhindern.

Davor war Schaack u. a. bei Käerjéng sowie Differdingen aktiv und betreute auch bereits die U21-Nationalmannschaft.

Der 44-Jährige beerbt Patrick Grettnich, der in drei Partien zum Saisonauftakt nur einen Punkt holte und nach vier Jahren entlassen wurde. Unter Interimstrainer Marco Martino schaffte Strassen am Donnerstag gegen RFCU Lëtzebuerg immerhin ein 1:1-Unentschieden.