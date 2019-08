Niederkorn hatte in Rosport eine knappe Stunde Schwerstarbeit zu verrichten. Eine korrekte Schiedsrichterentscheidung ebnete den Weg zum Sieg.

BGL-Ligue-Spitzenreiter Niederkorn legt vor

David HEINTZ

(DaH) - Durch einen 3:0-Auswärtserfolg in Rosport erhöhte BGL-Ligue-Spitzenreiter Niederkorn am frühen Samstagabend den Druck auf die erst am Sonntag spielende Konkurrenz. Während Niederkorn den Dreier gegen Ende der Partie ungefährdet einfuhr, stand der Erfolg des FC Progrès in Hälfte eins auf wackligen Füßen. Rosport scheiterte jedoch, wie schon in der Vorwoche, abermals an der eigenen Chancenverwertung (Biedermann 36.', Lascak 39.' , Spruds 43.').

Als Rosports Kapitän Feltes einen Schuss von Skenderovic nur durch ein Handspiel am Überqueren der Torlinie hindern konnte, folgte aus Victoria-Sicht die Doppelbestrafung: Feltes wurde mit Rot des Feldes (59.') verwiesen und Françoise verwandelte den Handelfmeter souverän zum 1:0 (60.').

Gegen dezimierte Hausherren gelang dem eigewechselten Muratovic auf Flanke von Mmaee die 2:0-Vorentscheidung (61.'), ehe Mmaee den 3:0-Endstand herstellte (81.'). Mit nunmehr 13 Punkten aus fünf Spielen baut Niederkorn seine Tabellenführung weiter aus, derweil Rosport nach zwei Auftaktsiegen die inzwischen dritte Niederlage in Folge kassierte.

Jeunesse fährt nur einen Zähler ein

Jeunesse kam bei Aufsteiger Rodange nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Der ehemalige Escher Dzenid Ramdedovic (13.') und Marco de Sousa (52.') brachten die Lokalmannschaft jeweils in Führung. Boakye (40.') und Makota (57.') gelang der Ausgleich, ehe Meddour das 3:2 für Jeunesse schoss (85.'). Rodange bewies allerdings Moral und glich durch den zweiten persönlichen Treffer von de Sousa noch aus. Der Routinier verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. Zuvor war der Escher Duriatti mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden.

Jeunesse hat bislang zehn Punkte in fünf Begegnungen gesammelt.