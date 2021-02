Nach dem Schnelltestchaos das Wetterkarussell: Auch die Fußballpartien des anstehenden Wochenendes könnten abgesagt werden.

BGL Ligue: Spiele am Wochenende auf der Kippe

Daniel WAMPACH Nach dem Schnelltestchaos das Wetterkarussell: Auch die Fußballpartien des anstehenden Wochenendes könnten abgesagt werden.

Das Winterwetter hat Luxemburg fest im Griff. Auch der Fußball ist betroffen: Zwei geplante Partien, die am Mittwochabend stattfinden sollten, mussten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und verlegt werden.

RM Hamm Benfica: Präsident Lopes macht seinem Ärger Luft Das Spielfeld in Cents ist schlecht. Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren. Paul Lopes prangert die Missstände an.

Am Samstag und Sonntag steht der elfte Spieltag der BGL Ligue an, die eigentlich schon am vergangenen Wochenende hätte starten sollen, doch an der Diskussion um die Corona-Schnelltests scheiterte. Nun steht wegen der anhaltenden kalten Temperaturen aber auch dieser Spieltag auf der Kippe.

Der Fußballverband will die Vereine deshalb am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr informieren, ob die Spiele ausgetragen werden. So will man den Clubs auch den Aufwand ersparen, ihre Teams vor den Begegnungen auf das Corona-Virus zu testen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.