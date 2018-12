Fußballer Jeff Lascak hat am vergangenen Wochenende den Schiedsrichter in der BGL Ligue beleidigt. Nun muss der Rosporter Stürmer lange aussetzen.

BGL Ligue: Sieben Spiele Sperre für Rosports Lascak

Rosports Stürmer Jeff Lascak wurde vom FLF-Verbandsgericht für sieben Partien gesperrt. Er hatte am vergangenen Sonntag bei der 0:4-Niederlage in Strassen den Schiedsrichter beleidigt und war in der 82.' des Feldes verwiesen worden.



Lascak hat Rosport damit einen Bärendienst erwiesen. Im Kampf um den Klassenerhalt wird der 24-Jährige dem FC Victoria zu Beginn der Hinrunde fehlen, genau wie am Sonntag beim Pokal-Achtelfinale in Wiltz.