BGL Ligue: Saison startet mit Escher Derby

Bob HEMMEN Am 5. August beginnt in der BGL Ligue die neue Spielzeit. Direkt am ersten Spieltag kommt es zu interessanten Duellen.

Zum Auftakt der neuen Saison in der BGL Ligue kommt es am 5. August zum Escher Derby zwischen Jeunesse und Fola. Wie die FLF am Dienstag mitteilte, muss der amtierende Meister F91 am ersten Spieltag bei RM Hamm Benfica antreten. Der FC Progrès trifft auswärts auf Aufsteiger Rümelingen.

