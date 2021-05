BGL-Ligue-Saison beginnt am 8. August

Der Rahmenterminkalender für die neue Fußballsaison steht fest. In der höchsten Spielklasse rollt der Ball ab dem 8. August.

Der Rahmenterminkalender für die neue Fußballsaison steht fest. In der höchsten Spielklasse rollt der Ball ab dem 8. August.

Der Fußballverband FLF hat den Rahmenterminkalender für die neue Saison veröffentlicht. Die BGL Ligue beginnt am 8. August, die Ehrenpromotion am 14. August.

In der BGL Ligue soll die Winterpause vom 13. Dezember bis zum 5. Februar dauern. In der höchsten Spielklasse ist nur eine Englische Woche im September vorgesehen. Die Saison in der BGL Ligue und in der Ehrenpromotion endet am 22. Mai.

Das Finale der Coupe de Luxembourg ist für den 26. Mai geplant.

In der 1. Division rollt der Ball ab dem 22. August, in der 2. und 3. Division ab dem 29. August.

