BGL Ligue: Rosport stürmt an die Spitze

Jan MORAWSKI Am fünften Spieltag der BGL Ligue kassiert Aufsteiger Wiltz die erste Niederlage der Saison. Im Topspiel gewinnt F91 in Hesperingen.

Der hochgehandelte Aufsteiger Swift Hesperingen hat am fünften Spieltag der BGL Ligue den nächsten Dämpfer kassiert. Das Team von Trainer Jeff Strasser verlor am Mittwochabend mit 1:2 gegen F91. Besonders brisant: Investor Flavio Becca hatte seine finanzielle Unterstützung unlängst von Düdelingen nach Hesperingen verlagert - und dabei etliche Spieler mitgenommen.

Hakim Abdallah und Hesperingen laufen den Erwartungen hinterher. Foto: Yann Hellers

Für F91 ist der Erfolg der vierte Sieg im vierten Saisonspiel. Doch das Team von Trainer Carlos Fangueiro, der die Partie wegen einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen musste, steht in der Tabelle trotzdem nur auf Rang zwei.

Spitzenreiter ist Rosport, das mit dem 2:0 gegen Strassen ebenfalls zwölf Punkte auf dem Konto hat. Weil auch die Tordifferenz gleich ist, sorgen die 13 erzielten Treffer dafür, dass der FC Victoria den Platz an der Sonne genießen darf. Auf Rang drei lauert Aufsteiger Wiltz, der beim 0:1 in Rodange die erste Saisonniederlage kassierte.

Das spektakulärste Duell des Spieltags lieferten sich allerdings Hostert und Differdingen. In einem waschechten Torfestival fielen bereits in der ersten Halbzeit fünf Treffer. Am Ende durften sich die Gäste aus Differdingen über einen 5:4-Auswärtssieg freuen.

Genau wie die Differdinger bläst auch Fola zum Angriff auf das Spitzentrio. Beim 4:0 gegen RM Hamm Benfica schossen sich die Escher den Frust aus der jüngsten 0:2-Niederlage gegen F91 von der Seele. Ebenfalls wieder in der Spur ist Titelaspirant Niederkorn, der nach nur einem Punkt aus den vergangenen zwei Spielen mit 3:2 gegen Titus Petingen gewann.

Während Mondorf mit dem gleichen Ergebnis gegen Racing siegte, sorgten Etzella und Jeunesse für das einzige Unentschieden des fünften Spieltags (1:1).

