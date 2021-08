Am ersten Spieltag der BGL Ligue wird Fola Esch in Mondorf überrumpelt. Zwischen Etzella und Rosport entbrennt ein heißer Kampf.

Rosport gelingt Auftaktsieg, Meister Fola stolpert

Jan MORAWSKI Am ersten Spieltag der BGL Ligue wird Fola Esch in Mondorf überrumpelt. Zwischen Etzella und Rosport entbrennt ein heißer Kampf.

Die Mission Titelverteidigung beginnt für Fußballmeister Fola mit einem Dämpfer. Am ersten Spieltag der BGL Ligue verlor die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean mit 0:2 in Mondorf.

Baradji (11.') und Neves (63.') trafen am Sonntagnachmittag für die Gastgeber. Weil der den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte, sah der Escher Torwart da Costa in der 81.' die Rote Karte. In der Nachspielzeit musste außerdem Mondorfs Trainer Arno Bonvini auf die Tribüne.

Viele Tore

Keine Blöße gab sich Stadtrivale Jeunesse, der RM Hamm Benfica beim 5:0 keine Chance ließ. Nouvrier (4.', 90. + 2.'), Maazou (11.'), Deidda (18.') und Deruffe (85.') sorgten für die Tore.

Derweil feierten auch Hostert und Rosport wichtige Auftaktsiege. Die Victoria gewann dank Treffern von Gaspar (14.'), de Doncker (52.') und Moding (88.') mit 3:1 in Ettelbrück. Etzellas Herr konnte in der 54.' per Handelfmeter nur verkürzen. In der 61.' schoss Rosports Soladio einen Foulelfmeter über das Tor.

Hesperingens Königstransfer weiß, wie man Titel gewinnt Rückkehrer Clément Couturier will mit dem FC Swift an die Erfolge aus Düdelinger Tagen anknüpfen. Der Ligastart beim Racing glückt.

Mit dem gleichen Ergebnis siegte Hostert mit 3:1 gegen Rodange. Zwar brachte Larrière (4.') die Gäste per Foulelfmeter in Führung, doch Muric (57.', 81.'), und Trani (90. + 9.') drehten die Partie für Hostert.

In der letzten Begegnung des Spieltags gewann Strassen mit 2:1 bei Titus Petingen. Baiverlin (16.') und Perez (63.', Handelfmeter) trafen für die Gäste, Petingens Jeck (51.') glich zwischenzeitlich aus.

Dabei begann die neue Saison bereits am Samstagabend. Während Titelanwärter Hesperingen mit 3:0 beim Racing gewann, wurde das Derby zwischen Niederkorn und Differdingen wegen starker Regenfälle abgebrochen.

