BGL Ligue: Rosport feiert Auftaktsieg

Bob HEMMEN Rosport setzt sich am ersten Spieltag der BGL Ligue vor heimischer Kulisse gegen Rodange durch. Die Gastgeber legen im ersten Durchgang den Grundstein für den späteren Sieg.

Trainer Marc Thomé freut sich. Rosport hat am ersten Spieltag der BGL Ligue mit 3:1 gegen Rodange gewonnen. Vor 400 Zuschauern brachte Bartsch die Gastgeber nach 20 Minuten in Führung.

Wiltzer Fußballer jubeln im Nordderby Wiltz hat Etzella am ersten Spieltag der BGL Ligue mit 2:1 bezwungen. Im Escher Stadtderby trennten sich Fola und Jeunesse mit einem 1:1-Unentschieden.

Kurz vor dem Seitenwechsel traf Spruds zum 2:0, bevor Soladio in der 57.' das 3:0 erzielte. N'Diaye gelang in der 79.', das 1:3, woraufhin die Gäste den Druck erhöhten. Am Ende setzte sich Rosport allerdings durch und sicherte sich die ersten drei wichtigen Punkte der Saison.

In der letzten Partie des Spieltags trifft Mondorf ab 18 Uhr auf Hostert.

