Fola gibt gegen Rosport eine deutliche Führung aus der Hand und muss sich mit einem Punkt begnügen.

BGL Ligue

Rosport ärgert Fola in verrücktem Nachholspiel

Bob HEMMEN Fola gibt gegen Rosport eine deutliche Führung aus der Hand und muss sich mit einem Punkt begnügen.

Das hatte sich Fola wohl anders vorgestellt. Das Nachholspiel zwischen dem amtierenden Meister und Rosport endete am Mittwoch mit einem 4:4-Unentschieden. Dabei sahen die Escher lange wie der sichere Sieger aus.

Warum Düdelingen als Tabellenführer bescheiden bleibt F91 belegt seit Sonntag Platz eins in der BGL Ligue. Doch Ricardo Delgado und die Düdelinger mahnen zur Vorsicht.

Die Gastgeber gingen nach 31 Minuten durch Grégory Grisez in Führung. Bruno Correia erhöhte noch vor dem Seitenwechsel (39.') auf 2:0, bevor Grisez in der 57.' erneut zuschlug.

Gabriel Gaspar (64.') und Jordy Soladio (74.') machten das Spiel noch einmal spannend. Als Mathieu Leroux in der 86.' per Foulelfmeter zum 3:3 traf, glaubte Rosport wieder an die Überraschung.

Selbst als Bruno Freire zwei Minuten später das 4:3 erzielte, gaben die Gäste nicht auf. Brian Moding sorgte in der 90.+.3' für den 4:4-Endstand.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.