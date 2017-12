(bob) - Erstligist Rodange hat sich von Séraphin Ribeiro getrennt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, habe keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit bestanden. Ribeiro hatte in der Saison 2016/2017 den Aufstieg mit Rodange in die BGL Ligue geschafft und mit dem Verein dann auch in dieser Spielzeit einen guten Saisonstart erwischt.



Zuletzt waren die Resultate jedoch nicht mehr zufriedenstellend, sodass der Verein reagierte. Nach 13 Spieltagen belegt Rodange mit 14 Punkten Rang zehn. Allerdings hat die Mannschaft eine Partie mehr absolviert als die direkten Konkurrenten, weil alle anderen Partien in der BGL Ligue am vergangenen Wochenende abgesagt werden mussten.

Wer Ribeiros Nachfolger wird, hat der Club noch nicht mitgeteilt.