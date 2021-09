Rodange trennt sich von Trainer Nedzib Selimovic

Fußball-Erstligist Rodange hat auf den schlechten Saisonstart reagiert und Trainer Nedzib Selimovic entlassen.

Bob HEMMEN Fußball-Erstligist Rodange hat auf den schlechten Saisonstart reagiert und Trainer Nedzib Selimovic entlassen.

Ein Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Etzella hat sich Rodange von Trainer Nedzib Selimovic getrennt. Der 57-Jährige war mit seinem Team schlecht in die Saison gestartet und konnte in den ersten fünf Begegnungen in der BGL Ligue nur einen Punkt holen.

„Im Fußballgeschäft ist es nun einmal so, dass man nicht alle Spieler entlassen kann“, hatte Yvon Dietz bereits am Sonntag erklärt.

Der Sportdirektor steht nun gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Ronald Martinelli in der Verantwortung, bis Rodange einen neuen Coach gefunden hat. Selimovic hatte den Posten vor zwei Jahren übernommen.

Am Samstag (16 Uhr) trifft der Tabellenvorletzte im ersten Spiel nach der Entlassung zu Hause auf Differdingen.

