BGL Ligue

RM Hamm Benfica weiter punktlos, Rosport überrascht

Jan MORAWSKI Am sechsten Spieltag der BGL Ligue ist nicht nur die Tabellenspitze, sondern auch das Rennen gegen den Abstieg hart umkämpft.

Bereits früh in der Saison taumelt RM Hamm Benfica in der BGL Ligue dem Abstieg entgegen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Gilles verlor auch am sechsten Spieltag und steht weiterhin ohne Punkte da.

Im Kellerduell gegen Etzella unterlag das Team am Samstagabend mit 1:3. Dabei hatte Michel Dialungana (48.') die Gästeführung durch Fatjon Celani (43.') noch ausgeglichen, doch Ettelbrücks Gustavo Hemkemeier (55.', Foulelfmeter, 71.') entschied die Partie per Doppelpack.

Racings Mana Dembélé jubelt bei der Jeunesse. Foto: Christian Kemp

Rosport hingegen setzte im Kampf gegen den Abstieg ein Zeichen. Die Victoria erkämpfte bei Titelfavorit Hesperingen ein 1:1. Nach der frühen Rosporter Führung durch David Spruds (15.') gelang dem FC Swift durch Franck Koré (45.') nur noch der Ausgleich. Hesperingens Blankson Anoff sah in der 89.' die Gelb-Rote Karte.

Am oberen Tabellenende holte sich F91 die Spitzenposition von den Niederkornern zurück, die bereits am Freitag mit einem 3:1 gegen Hostert vorgelegt hatten. Düdelingen gewann ebenfalls mit 3:1 gegen Titus Petingen. Dritter ist die überraschend starke Mannschaft aus Mondorf, die mit 2:1 in Wiltz siegte. Außerdem setzte sich Racing mit 2:0 bei der Jeunesse durch.





