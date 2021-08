RM Hamm Benfica wartet in der BGL Ligue weiter auf den ersten Punkt. Differdingen freut sich über einen Auswärtssieg.

BGL Ligue

RM Hamm Benfica verliert erneut

Bob HEMMEN RM Hamm Benfica wartet in der BGL Ligue weiter auf den ersten Punkt. Differdingen freut sich über einen Auswärtssieg.

Auch gegen Titus Petingen sollte es nicht klappen. RM Hamm Benfica hat am vierten Spieltag der BGL Ligue die vierte Niederlage kassiert und zu Hause mit 0:3 verloren.

Nachdem Etzella bereits am Samstag eine 2:5-Niederlage in Hesperingen hinnehmen musste, konnte auch das zweite noch punktlose Team der BGL Ligue für keine Überraschung sorgen.

Mike Schneider verwandelte nach 14 Minuten einen Foulelfmeter zum 1:0. Sechs Minuten später sah Michel Dialungana nach seinem zweiten harten Foul Gelb-Rot. In der 40.' traf Artur Abreu zum 2:0, Kai Merk sorgte in der 90.' für den 3:0-Endstand.

Spannender war es in Strassen, wo sich die Gastgeber erst durch ein spätes Gegentor geschlagen geben mussten. Beim 0:1 gegen Differdingen war es Andreas Buch, der Strassen in der 83.' ärgerte.

Aurélien Joachim gewinnt mit Differdingen gegen Strassen um Ben Payal (hinten) und Alan Stulin (r.). Foto: Yann Hellers

Das Duell zwischen Rodange und Mondorf endete mit einem 1:1-Unentschieden. Dylan Kuete hatte die Gäste nach elf Minuten in Führung gebracht, doch Alex Larrière traf in der 77.' per Foulelfmeter. Rodanges Kilian Amehi sah für eine Schwalbe kurz vor dem Ende die Gelb-Rote Karte. Für Rodange war es der erste Punkt der Saison.

Niederkorn hatte am Samstag die Tabellenführung in der BGL Ligue übernommen.





