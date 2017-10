(jot) - RM Hamm Benfica bleibt das Überraschungsteam in dieser Saison in der BGL Ligue. Die Mannschaft von Trainer Dan Santos setzte sich in der einzigen Sonntagsbegegnung des siebten Spieltags mit 2:0 gegen Aufsteiger Hostert durch. Souto (38.') und Mokrani (62.') trafen.

Die Gelb-Rote Karte von Gomes in der Nachspielzeit fiel nicht mehr negativ ins Gewicht. Hostert musste die dritte Niederlage in Serie hinnehmen, während RM Hamm Benfica nun Tabellendritter ist.