(jot) - Der RFCU Lëtzebuerg kann sich nicht aus der Krise befreien. Bei Titus Petingen verlor die Mannschaft von Trainer Jacques Muller mit 1:2. Jahier hatte die Gäste noch in der 36.' in Führung gebracht. Nach dem Ausgleichstreffer durch Cissé (49.') nahm das Unheil seinen Lauf.

In der 68.' sah Nationalspieler da Mota die Gelb-Rote Karte. Titus Petingen konnte von der Überzahl profitieren. In der 81.' traf Cissé zum Siegtreffer. Der RFCU Lëtzebuerg hat erst zwei Punkte in fünf Begegnungen eingefahren.

Tabellenführer Niederkorn setzte unterdessen seinen Höhenflug fort. Bei der US Esch taten sich die Schützlinge von Trainer Paolo Amodio allerdings äußerst schwer. Karayer traf erst in der 89.' zum Siegtreffer. Der FC Progrès behält damit seine weiße Weste mit 15 Punkten aus fünf Spielen.



F91 kommt ins Rollen



F91 bleibt dem Tabellenführer allerdings auf den Fersen. Der Überraschungsaufsteiger aus Rodange wurde mit 7:0 nach Hause geschickt. Zu allem Überfluss aus Sicht der Gäste sah Tapé in der 90.' noch die Gelb-Rote Karte.



Fola hat einen Befreiungsschlag gelandet. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser siegte mit 4:0 in Strassen. Lopes war mit einem Doppelpack für die Escher erfolgreich, die stark ersatzgeschwächt angetreten waren. Der Strassener Trainer Roland Schaack hatte sich sicherlich ein ganz anderes Debüt erhofft.



Mondorf tritt auf der Stelle



Mondorf und RM Hamm Benfica trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Nabli (29.') glich die Gästeführung durch da Mata (23.') aus. Mondorf steckt trotz des Punktgewinns weiter im Tabellenkeller fest.



Bereits am Samstagabend hatte sich Jeunesse dank eines lupenreinen Hattricks von N'Diaye mit 4:2 gegen Hostert durchgesetzt.

Am Sonntagabend empfängt Differdingen Rosport.