BGL Ligue

Racing gewinnt Hauptstadtderby knapp

Bob HEMMEN In der ersten Begegnung des dritten Spieltags der BGL Ligue sehen die Zuschauer in der Hauptstadt ein spannendes Duell.

Nachdem Racing mit einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Hesperingen in die Saison gestartet war, hat das Team von Trainer Jeff Saibene nun zum zweiten Mal in Folge knapp gegen einen Abstiegskandidaten gewonnen.

Zum Auftakt des dritten Spieltags setzten sich die Gastgeber am Samstag dank eines Tores von Kevin Nakache (36.') mit 1:0 gegen RM Hamm Benfica durch.

Bis auf das Duell zwischen Titus Petingen und Rodange, das am Montag (20 Uhr) ausgetragen wird, finden sämtliche anderen Partien des dritten Spieltags am Sonntag statt. Das Spitzenspiel wird in Esch ausgetragen, wo Jeunesse ab 16 Uhr auf F91 trifft.





