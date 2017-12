(LuS). Der FC Progrès wurde bei seinem Gastspiel in Rodange seiner Favoritenrolle gerecht und befindet sich nach dem 1:1 gegen Hostert wieder auf der Erfolgsspur. Mit dem neuerlichen Sieg avanciert Niederkorn über Nacht zum Tabellenführer der BGL-Ligue. Die Gäste waren von Beginn an spielbestimmend und entschieden die am Ende einseitige Partie mit 4:0 bereits im ersten Abschnitt zu ihren Gunsten.

Schneider traf nach Pass von Lafon bereits nach vier Minuten, ehe nur drei Minuten danach Francoise ein Zuspiel von Olivier Thill zum 2:0 verwertete. Der Aufsteiger war zwar bemüht, doch die Offensivwirkung verpuffte zeitig, weil es an Ideen und Zugriff mangelte. Als Karayer einen Eckball von Sebastien Thill zum 3:0 nutzte, war die Partie nach 39' gelaufen. Zuvor drosch Olivier Thill einen an Lafon verursachten Foulelfmeter in die zweite Etage (31.'). Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es erneut Schneider, der eine Lafon-Linksflanke zum schlussendlichen 4:0 verwandelte.

Im zweiten Durchgang bewahrte Rodange-Keeper Machado seine Mannschaft vor einem Debakel. Niederkorn besass nach 65.' Chancen im Minutentakt, versüumte es aber, daraus höheres Kapital zu schlagen.



Rodanges Coach Seraphin Ribeiro lobte seinen Torhüter, zollte aber dem Gegner hohen Respekt: „Wenn du schon nach sieben Minuten gegen einen Gegner aus einem solchen Kaliber 0:2 zurückliegst, wird es verdammt schwer. Wir besassen heute keinen Zugriff.“



Niederkorns Coach Paulo Amodio sah eine spielstarke, offensiv ausgerichtete und torhungrige eigene Mannschaft. „Wir hätten auch 12:0 oder 13:0 gewinnen können. Es gäbe wohl niemanden, der sich darüber beschwert hätte.“