BGL Ligue: Niederkorn legt vor

David HEINTZ Niederkorn schlägt Hostert im Samstagsspiel der BGL Ligue zum Rückrundenauftakt und rutscht bis auf einen Zähler an Tabellenführer Petingen heran.

Der FC Progrès hat seine Titelambitionen untermauert und dank eines 4:0-Erfolges über Hostert einen perfekten Rückrundenauftakt in der BGL Ligue gefeiert. Mit nunmehr 31 Punkten rutschen Thill und Co. tabellarisch bis auf einen Zähler an BGL-Ligue-Leader Petingen heran. Der Traum vom vierten Meistertitel, dem ersten seit 1980, lebt.



Dass der Progrès-Express bereits in der 13.' auf die Siegerstraße einbog, hatten die Schwarz-Gelben in nicht unerheblichem Maße Hosterts Dervisevic zu verdanken. Eine missglückte, da zu kurz geratene, Kopfball-Rückgabe des Hosterter Innenverteidigers nutzte Niederkorns Toptorjäger Françoise, um den Favoriten mit seinem bereits neunten Saisontor in Führung zu bringen.

Traumeinstand von Jänisch

Neuzugang Jänisch, der erst in der Winterpause vom Lokalrivalen Differdingen ins Stade Jos Haupert gewechselt war, feierte in seinem neuen Wohnzimmer einen Traumeinstand und erhöhte mit einem anspruchsvollen Dropkick aus 20 m auf 2:0 (29.'). Der eingewechselte Shala rechtfertige seine Hereinnahme, indem er mit dem 3:0 (73.') für die Vorentscheidung sowie mit dem 4:0 für den Endstand sorgte (87.').

Mit einem Erfolg bei Doubléinhaber F91 (Sonntag, 16 Uhr) kann Petingen Niederkorn wieder auf vier Punkte distanzieren.





