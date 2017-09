(BS) - Sechstes Spiel, sechster Sieg. Durch einen 1:0-Heimerfolg im Derby gegen Differdingen bleibt Niederkorn in der BGL Ligue ungeschlagen und führt die Tabelle mit 18 Punkten souverän an.



Dabei sah es zu Beginn des Spiels nicht unbedingt nach einem Sieg für die Lokalelf aus. In den Anfangsminuten übernahmen die Gäste aus Differdingen die Kontrolle und hätten in der 5.' in Führung gehen können: Der in der ersten Hälfte sehr auffällige Almeida wurde von Torhüter Flauss im Strafraum gefoult, so dass Schiedsrichter Bourgnon zu Recht auf Elfmeter entschied. Der Niederkorner Torhüter machte seinen Fehler allerdings gut und parierte den von Perez geschossenen Strafstoß.



Entgegen dem Spielverlauf fiel in der 16.' die zu diesem Zeitpunkt unverdiente Führung für Progrès: Nach schönem Pass von Françoise in die Schnittstelle der Abwehr hatte Karapetian keine Probleme den Ball im Tor unterzubringen. Im weiteren Spielverlauf waren die Gäste aus Differdingen weiterhin spielbestimmend, verpassten es allerdings den Ball im Tor unterzubringen.