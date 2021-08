Der FC Progrès gewinnt das Nachholspiel gegen Differdingen, Düdelingen hat gegen Wiltz keine Probleme.

BGL Ligue

Niederkorn feiert deutlichen Derbysieg, F91 schlägt Wiltz

Niederkorn hat am Mittwochabend einen wichtigen Sieg eingefahren. In der Nachholpartie gegen Differdingen, die am 7. August wegen zu starker Regenfälle abgebrochen worden war, siegte der FC Progrès mit 3:0.

Die Mannschaft von Trainer Stéphane Léoni sorgte im Derby früh für klare Verhältnisse. Antoine Mazure brachte die Gastgeber schon nach sieben Minuten in Führung, Belmin Muratovic (26.' Foulelfmeter, 38.') traf doppelt.

F91 wird Favoritenrolle gerecht

F91 behauptete sich in der zweiten Nachholpartie ebenfalls mit 3:0 gegen Wiltz. Mehdi Kirch traf in der 23.' zum 1:0, nach dem Seitenwechsel erhöhte Dejvid Sinani in der 52.' auf 2:0, bevor Adel Bettaieb in der 75.' für den Endstand sorgte.

Randy Giargiana vom FC Wiltz sah zehn Minuten später aufgrund einer Notbremse die Rote Karte.

Chris Philipps (l.) und die Wiltzer kommen gegen F91 und Adel Bettaieb oft einen Schritt zu spät. Foto: Stéphane Guillaume





