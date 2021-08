Rekordmeister Jeunesse verliert am vierten Spieltag der BGL Ligue zum dritten Mal. Racing sieht zwei Rote Karten und gewinnt trotzdem.

Sport 2 Min.

BGL Ligue

Niederkorn erobert die Tabellenspitze

Jan MORAWSKI Rekordmeister Jeunesse verliert am vierten Spieltag der BGL Ligue zum dritten Mal. Racing sieht zwei Rote Karten und gewinnt trotzdem.

Am vierten Spieltag der höchsten Fußballliga geht es im Kampf um den Platz an der Sonne heiß her. Neuer Spitzenreiter ist Niederkorn, das am Samstagabend mit 2:1 gegen Jeunesse gewann.

Für die Mannschaft von Trainer Stéphane Léoni trafen Luisi (30.') und Muratovic (71.'), ehe Karayer das Spiel per Eigentor noch einmal spannend machte (85.'). Kurz zuvor musste Niederkorns Bah mit Gelb-Rot vom Platz (82.'). Für den Rekordmeister und Trainer Jeff Strasser wird die Luft nach der dritten Saisonniederlage nun bereits dünn.

F91-Torwart Enzo Esposito (l.) kann Hosterts Stürmer Ryad Habbas nicht mehr aufhalten. Foto: Stéphane Guillaume

Nur einen Punkt hinter dem FC Progrès lauert Racing, das sich in einer packenden Begegnung mit 3:2 in Wiltz durchsetzte. Ibrahimovic (25.') brachte die Hausherren in Führung, ehe Mabella (51.', 84.') und Dembélé (54.') die Partie drehten. Dem Wiltzer Cornet gelang nur noch der späte Anschlusstreffer (90. + 4.').

Dabei mussten die Hauptstädter den Sieg über die Ziellinie schleppen. Nach Roten Karten für Konté (74.', Tätlichkeit) und Skenderovic (89.', hartes Foulspiel) beendete die Mannschaft das Spiel nur zu neunt. Beide Karten resultierten aus Aktionen gegen den späteren Torschützen Cornet.

Niederkorns Weg zurück nach Europa Trotz hoher Ansprüche steht für den FC Progrès die Meisterschaft nicht an erster Stelle. Der Club bietet talentierten Fußballern besondere Anreize.

Punktgleich mit Racing rangiert auch Titelaspirant Hesperingen, der mit 5:2 gegen Etzella gewann. Obwohl der Außenseiter beherzt Gegenwehr leistete, setzte sich der Favorit am Ende souverän durch. Electeur (13.', 90. + 2.'), Anoff (29.'), Sène (35.') und Stolz (79.') trafen für die Hausherren, Schlesser (17.') und Hemkemeier (45.') sorgten zwischenzeitlich für Spannung.

Derweil endete das Spitzenspiel des Samstags mit einem Unentschieden. Beim 2:2 zwischen F91 und Hostert gingen die Gäste durch Habbas (41.') und Lusala (84.') zwei Mal in Führung, doch Düdelingens van den Kerkhof glich in einer turbulenten Schlussphase jeweils aus (82.', 88.'). Hosterts Abwehrspieler Alexandre Sacras sah in der 80.' die Rote Karte, weil er einen Ball auf der Torlinie mit der Hand geklärt hatte.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.