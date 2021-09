Dank eines Doppeltorschützen gewinnt der FC Progrès gegen Hostert und legt am sechsten Spieltag der BGL Ligue vor.

BGL Ligue

Niederkorn erobert die Tabellenführung

Zum Auftakt des sechsten Spieltags in der BGL Ligue hat sich Progrès Niederkorn an die Tabellenspitze gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stéphane Leoni gewann am Freitagabend mit 3:1 gegen Hostert und hat nun 13 Punkte auf dem Konto.

Vor mehr als 600 Zuschauern in Niederkorn war Antonio Luisi der Matchwinner. Der 26-Jährige traf in der 4.' und 45.', Yannick Bastos machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Hosterts Léon Schmit gelang in der 18.' lediglich der Anschlusstreffer.

